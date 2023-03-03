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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماتيجي بقى يا صيف ... طليقة الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".


تألقت سيدة الأعمال ندى الكامل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت قميصا مقلما، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.


وعلقت ندى الكامل علي الصورة قائلة "ماتيجي بقي يا صيف انا قاعدة مستنيه بقالي كتير وحشتني".


وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاص بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

نبذة عن حياة ندى الكامل 

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

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اطلالة ملفته طليقه الفنان أحمد الفيشاوي سيدة الاعمال ندى الكامل ماكياج جذاب تبرز جمالها تثير الجدل

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