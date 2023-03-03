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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة شخص بعد شربه من "الصنبور" .. آميبا تأكل الدماغ تنتقل عبر مياه هذه الدولة

آميبا
آميبا

أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة مواطن بعد إصابته بأميبا نادرة آكلة للدماغ، الغريب في هذا المرض أنها انتقلت إليه بطريقة معتادة يتم اتباعها في كل منزل حول العالم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال خبراء الصحة في مقاطعة شارلوت بجنوب غرب فلوريدا إن الرجل الذي مات، أصيب بالآميبا بسبب شطف أنفه بماء من الصنبور.

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ووصلت هذه الآميبا من المياه إلى الجيوب الأنفية، وتعرف باسم “Naegleria fowleri” وتصيب الدماغ فورا من خلال الأنف.

ماء من الصنبور يقتل شخص

رغم أن المسؤولون في الصحة الأمريكية يقولون إن الإصابة بها ليست خطيرة، إلا أن غالبا ما تكون العدوى قاتلة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ولم يتعرف المسؤولون على الضحية، وفي 23 فبراير الماضي، قالت وزارة الصحة في فلوريدا "إن أحد المرضى أصيب ربما نتيجة شطف الأنف باستخدام ماء الصنبور".

من جانبه أكد متحدث باسم وكالة الصحة الحكومية، الخميس، وفاة المريض، وقال المتحدث جاي ويليامز إن المسؤولين في العديد من الوكالات الحكومية يواصلون التحقيق في كيفية حدوث هذه العدوى.

وأضاف أن المسؤولين يعملون مع المرافق العامة المحلية لتحديد أي روابط محتملة واتخاذ أي إجراءات تصحيحية ضرورية.

الآميبا آكلة الدماغ

من المعروف أن الأميبا تعيش عادة في المياه العذبة الدافئة مثل حمامات السباحة والبحيرات والبرك، ويمكن أنتؤدي إلى عدوى شديدة إذا دخل عن طريق الأنف ، لكنه عادة ما يكون آمنًا عن طريق الفم لأن حمض المعدة يقتل الكائنات الحية الدقيقة أحادية الخلية.

يصاب الأشخاص المصابون بمرض يسمى التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي، وتشمل الأعراض الصداع والحمى والغثيان والقيء والارتباك وتيبس الرقبة وفقدان التوازن والنوبات والهلوسة.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يصاب حوالي ثلاثة أمريكيين بالعدوى كل عام، وغالبًا ما يكون ذلك مع عواقب مميتة، وبين عامي 1962 و 2021 ، نجا أربعة فقط من 154 شخصًا مصابًا في الولايات المتحدة.

تشير البيانات إلى أن الإصابة في أشهر الشتاء نادرة للغاية، لكن رغم ذلك يحذر المسؤولون من أنه لتجنب العدوى ، يجب على الناس عدم شطف الممرات الأنفية بماء الصنبور غير المعالج.

يفضل استخدام الماء المعقم أو المقطر، يمكن أيضًا استخدام ماء الصنبور إذا تم غليه لمدة دقيقة واحدة على الأقل وتم تبريده قبل الاستخدام، يُنصح الأشخاص أيضًا بتجنب تناول الماء في أنوفهم أثناء التواجد في حمامات السباحة أو الاستحمام.

آميبا تأكل الدماغ الجيوب الانفية ماء الصنبور آميبا في مياه أمريكا

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