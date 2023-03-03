الجزائر وأذربيجان تبحثان تعزيز آفاق تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن مع رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، واقع وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم من قبل رئيس أذربيجان، وذلك على هامش مشاركته ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في أعمال الاجتماع على مستوى القمة لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز بشأن التعافي بعد جائحة كورونا، المنعقد حاليا في باكو.



وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن اللقاء شكل فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، حيث أعرب رئيس الحكومة الجزائرية عن ارتياحه للديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين الجزائر وأذربيجان، بفضل توجيهات رئيسي البلدين، والتي مكنت من تبادل عديد الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين في الفترة الأخيرة، والاتفاق على تنشيط آليات التعاون الثنائي واستكشاف جميع فرص الشراكة والتعاون بين الطرفين.



من جانبه، أعرب الرئيس علييف -وفقا للبيان- عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي وتنشيطه في شتى المجالات، لاسيما على ضوء نتائج المحادثات التي جمعته -على هامش مشاركته كضيف شرف في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في الأول من نوفمبر الماضي- بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.