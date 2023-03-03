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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

18 مارس الجاري.. نقابة البيطريين تعلن موعد عقد الجمعية العمومية العادية

الدكتور خالد سليم
الدكتور خالد سليم - نقيب البيطريين

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه بناء على قرار مجلس نقابة الأطباء البيطريين المنعقد بتاریخ ۲۰۲۳/۲/۲۸م، قد تقرر الدعـوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لـ الأطباء البيطريين، يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۳/۱۸ م، الساعـة الواحـدة بعـد الظهـر بالقاعـة الكبـرى بمبنی اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية - القاهرة.

موعد عمومية البيطريين

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

أولا : عرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة .

ثانيا: عرض تقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانيات أعوام ۲۰۱۸ ،۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰، وتقرير مراقب الحسابات و الجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة .

ثالثا: عرض ميزانيات النقابة العامة لعامی ۲۰۲۱ م ، ۲۰۲۲م.

رابعا: اختيار مراقب الحسابات و اعتماد مكافأتـه .

خامسا: اعتماد اللائحة المالية والإدارية بعد تعديلها.

سادسا: اعتماد القيم المالية للخدمات النقابية وتوحيدها على مستوى الجمهورية .


ويشترط للحضور سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام ٢٠٢٢م.

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