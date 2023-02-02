نقابة البيطريين تطالب بالإشراف على سلامة الأغذية في المستشفيات.. تفاصيل

قال خالد سليم نقيب البيطريين، إن النقابة طالبت بالإشراف على سلامة وتطبيق معايير مكافحة العدوى، جاء حرصا على المواطنين، من خلال المحافظة على الغذاء المقدم لهم، متابعا: نحن نقدم خدمة لبلادنا.



وأضاف “خالد سليم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”:"نحن مسئولين عن أكثر من 50 % مما يتناوله المواطنين إجمالا سواء في المستشفيات أو في المنازل، على ذلك في الطبيب البيطري متواجد مع الإنسان في الطعام بنسبة 50%.



واسترسل: المستشفيات بها تموين وغذاء يتم تقديمه للفريق الطبي والمرضى فلابد أن نكون حريصين أن يكون الغذاء سليم وأمن، خاصة مع انتشار ضعاف النفس والغش.





وأوضح أن هناك متبقيات للأدوية داخل الحيوانات، ولا يجوز أن يتم تناولها بعد الذبح، وغيرهم من الأمور الطبية التي يجب أن يتم مراعاتها، موضحا أن بعض المستشفيات الحكومية بها أطباء بيطريين لضمان سلامة الغذاء المقدم للفريق الطبي والمرضى.

وأكمل: تحدثت مع وزير الصحة والفكرة لاقت اهتماما كبيرا من جانبه، ونسعى إلى تطبيقفكرة وجود أطباء بيطريين في كل المستشفيات من أجل أن يكون الفريق الطبى والمرضى آمنين.

