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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يكسر حاجز الـ 30 جنيها.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية في تعاملات اليوم

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 3-3-2023.

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.75 جنيه للبيع، و30.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو 

سعر اليورو 32.67 جنيه للبيع، و32.55 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 36.84 جنيه للبيع، و36.71 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للبيع، و8.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي 100.19 جنيه للبيع، و99.82 جنيه للشراء.

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