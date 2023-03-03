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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الفيوم تواصل برنامج لا للإدمان بالمركز الاستكشافي للعلوم

فاتن خشت مديرة المركز
فاتن خشت مديرة المركز الاستكشافى أثناء الندوة

ضمن برنامج لا للإدمان التي ينظمه فرع ثقافة الفيوم برئاسة أ. سماح كامل بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالفيوم.

 

 يواصل قصر ثقافة الفيوم فعاليات برنامج لا للإدمان بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم برئاسة أ. فاتن خشت مدبرة المركز.

 

وعقدت محاضرة بعنوان "كيف نحمي انفسنا من مخاطر الإدمان" للدكتورة حسناء حمدي دكتورة صيدلانية بإدارة أطسا الصحية تحدثت عن مخاطر الإدمان وكيفية الوقاية من الإدمان كما أوضحت كيفية مساعدة الغير في الإقلاع عن التدخين بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الورش الفنية والعلمية ورشة عمل ماسكات بالورق ورسم بالخط وورشة علمية.

 

 

تنظمها مديرية الصحة.. ثقافة الفيوم تشارك في القوافل الطبية لأهالي المحافظة

 

 

مؤسسة حياة كريمة تنظم ندوة لنشر ثقافة العمل التطوعي بجامعة الفيوم


 

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