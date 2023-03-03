ثقافة الفيوم تواصل برنامج لا للإدمان بالمركز الاستكشافي للعلوم

ضمن برنامج لا للإدمان التي ينظمه فرع ثقافة الفيوم برئاسة أ. سماح كامل بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالفيوم.

يواصل قصر ثقافة الفيوم فعاليات برنامج لا للإدمان بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم برئاسة أ. فاتن خشت مدبرة المركز.

وعقدت محاضرة بعنوان "كيف نحمي انفسنا من مخاطر الإدمان" للدكتورة حسناء حمدي دكتورة صيدلانية بإدارة أطسا الصحية تحدثت عن مخاطر الإدمان وكيفية الوقاية من الإدمان كما أوضحت كيفية مساعدة الغير في الإقلاع عن التدخين بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الورش الفنية والعلمية ورشة عمل ماسكات بالورق ورسم بالخط وورشة علمية.





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