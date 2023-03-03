إيهاب فهمي ونهال عنبر يصلان إلى نقابة المهن التمثيلية للمشاركة في الانتخابات.. صور

وصل منذ قليل، الفنانون إيهاب فهمي ونهال عنبر وسلوى عثمان، لنادي نقابة المهن التمثيلية للمشاركة في الانتخابات التي يتنافسا الثنائي فيها على حجز مقعد جديد فيها.

وانطلقت منذ قليل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، حيث بدأت عملية التصويت داخل مقر الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي المرشح على مقعد النقيب ولقاء سويدان والفنان محمد لطفى الذى أدلى بصوته فور تواجده داخل مقر الانتخابات.



تفاصيل انتخابات التجديد النصفي

وتشهد الانتخابات التى انطلقت منذ قليل انتخاب ثلاث أسماء على مقعد النقيب وهم الدكتور أشرف زكي والفنان حلمي فودة وأحمد السيد أبو مرسي.



أسماء المرشحون لعضوية النقابة

ويترشح على عضوية النقابة 12 أسماء لاختيار 6 أسماء فقط، وتشهد الانتخابات التى تقام صباح غدا الجمعة داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم منافسة كبيرة بين هؤلاء المرشحون لكونهم أسماء لديها خبرة كبيرة في مجال العمل النقابي وهم الفنان إيهاب فهمي وأحمد بدير و ولقاء سويدان وهند عاكف وعفاف رشاد وأشرف طلبة ونهال عنبر وحكمت عاطف وعلى كمال ومحمد عاشور ومحمد صلاح أدم وصلاح طافش.

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