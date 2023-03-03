تقارير إسرائيلية تشير لموعد نقل المجر سفارتها في القدس.. والرئيس يكشف الحقيقة

أكد الرئيس المجري، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تتخذ بعد قرار نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المجر ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس الشهر المقبل، وذلك دعما من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لنظيره بنيامين نتاهياهو.

وإذا تم تأكيدها، ستكون المجر أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفتح سفارة في القدس، التي تدعي إسرائيل أنها عاصمتها، لكنها غير معترف بها من قبل معظم الدول والتي يعتبر وضعها بموجب القانون الدولي موضع خلاف.

ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المجرية ماتي باكزولاي الخبر، لكنه قال إن الوزارة ستقدم تحديثات بشأن أي تغييرات في السفارة في جميع الحالات. وقال ردا على سؤال حول التقرير من رويترز "لقد نقلنا بالفعل القسم التجاري لسفارتنا الإسرائيلية إلى القدس منذ سنوات".

وأعلن وزير الخارجية بيتر زيجارتو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن افتتاح التمثيل التجاري الخارجي.

وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق. وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، نقلت الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس في عام 2018 ، لكن تفعل الخطوة نفسها سوى دول قليلة.

وأقر البرلمان الإسرائيلي قانونًا في عام 1980 يعلن مدينة القدس "الكاملة والموحدة"عاصمة لإسرائيل.

وتعتبر الأمم المتحدة القدس الشرقية محتلة ووضع المدينة موضع نزاع حتى يتم حله من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية في المستقبل.

وكانت المجر قد أعلنت منذ فترة عن اهتمامها بنقل سفارتها إلى القدس وأجرت مناقشات مكثفة مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوة .