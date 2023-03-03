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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مفتاح الجنة.. خطيب المسجد النبوي: لأجل هذه الكلمة خلق الخلق وأرسل الرسل

مفتاح الجنة
مفتاح الجنة

قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البيعجان ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن ذكر الله تعالى من أفضل القربات وأجل الطاعات وأعظم العبادات، منوهًا بأن أعظم الذكر عند الله كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

مفتاح الجنة 

وأوضح " البيعجان " خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أنها  شعار أهل الإسلام ومفتاح الجنة ولأجلها خلق الخلق وأرسل الرسل، مشيرًا إلى أن معنى شهادة التوحيد يقتضي أمرين، الأول: الإقرار بأن الله تعالى هو الإله الواحد الأحد خالق كل شيء، والأمر الثاني: نفي الربوبية والألوهية عن غير الله تعالى عما سوى الله،  كلمة التوحيد هي حصن الإسلام فبها يعصم المرء دمه وماله وعرضه.

وأضاف أن الشهادتين هي الركن الأول من أركان الإسلام ففي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.

أعظم فريضة فرضها

وأشار إلى أنها أعظم فريضة فرضها الله تواترت عليها الكتب من عند الله وأجمع عليها رسل الله، وأنه لا يوجد عمل انجى للعبد من ذكر الله تعالى ولن يخلد في النار من قال ( لا إله إلا الله ) مخلصاً بها يبتغي وجه الله، وأن أوفر الناس حظاً يوم القيامة من ظفر بشفاعة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - من قال لا إله إلا الله .

واستشهد بما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ من أسعدُ النَّاسِ بشفاعتِك يومَ القيامةِ، فقال النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ -: لقد ظننتُ يا أبا هريرةَ أن لا يسألُني عن هذا الحديثِ أحدٌ أولى منكَ لما رأيتُ من حرصِك على الحديثِ (أسعدُ النَّاسِ بشفاعتي يومَ القيامةِ من قال لا إلهَ إلَّا اللَّهُ خالصًا من نفسِهِ ).
 

مفتاح الجنة إمام و خطيب المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي خطبة الجمعة من المسجد النبوي البيعجان

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