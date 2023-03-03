1000 جنيه شهرياً.. برلماني: قرارات الرئيس برفع أجور العاملين تؤكد انحيازه للمواطن

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع دخول العاملين بالدولة والمعاشات جاءت فى الوقت المناسب خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار بسبب التداعيات السلبية للازمة المالية لتسهم فى رفع العبء عن كافة المواطنين .

واعتبر " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم أن التعجيل من الرئيس السيسى بحزم المساعدات بدخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتباراً من أول إبريل، إنما هو دليل قاطع على شعور الرئيس السيسى بمعاناة المواطنين من ارتفاع ظاهرة الاسعار وأنه يسعى دائماً لتخفيف الاعباء المعيشية.

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وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بالاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بمشروعات التنمية فى محافظات صعيد مصر وافتتاحه للمشروعات القومية خاصة فى الصعيد والذى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة الصعاب والتحديات خاصة أن المشروعات المفتتحة هذه المرة كانت بمحافظة المنيا لتُبرهن أن الدولة تُولى اهتمامًا أكبر بأهل صعيد مصر الذين عانوا طويلًا من الإهمال والتهميش سابقًا وها هم الآن يحصلون على حقوقهم، ويجنون ثمار الإصلاح مثلهم مثل غيرهم من مواطنى الدولة فى أى مكان وبأى محافظة.

ووجه المهندس محمد المنزلاوى التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه دائما على تقديره واحترامه الكبيرين للشعب المصرى العظيم لدوره الكبير فى الحفاظ على الوطن وأن الشعب دائمًا صاحب الفضل فى التحمل، وأنه أصبح واعيًا لما يُحاك لوطنه، ولديه الذرية التى يُشار إليها بالبنان وهم شبابها الزاهر معرباً عن ثقته التامة فى قدرة المصريين على مواجهة وافشال وافساد جميع المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 %.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذ حزمة برامج حماية اجتماعية جديدة ومنها

أولاً:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.