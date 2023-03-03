عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

1000 جنيه شهرياً.. برلماني: قرارات الرئيس برفع أجور العاملين تؤكد انحيازه للمواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع دخول العاملين بالدولة والمعاشات جاءت فى الوقت المناسب خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار بسبب التداعيات السلبية للازمة المالية لتسهم فى رفع العبء عن كافة المواطنين .

 

واعتبر " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم أن التعجيل من الرئيس السيسى بحزم المساعدات بدخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتباراً من أول إبريل، إنما هو دليل قاطع على شعور الرئيس السيسى بمعاناة المواطنين من ارتفاع ظاهرة الاسعار وأنه يسعى دائماً لتخفيف الاعباء المعيشية. 

اقرأ أيضا||

 

txt

حزب مصر أكتوبر: زيادة الأجور والمعاشات تؤكد حرص الدولة على مساندة المواطن

txt

زيادة المرتبات لـ7000 جنيه.. مفاجأة لحاملي الدكتوراه ورفع مكافأة نهاية الخدمة لهولاء

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بالاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بمشروعات التنمية فى محافظات صعيد مصر وافتتاحه للمشروعات القومية خاصة فى الصعيد والذى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة الصعاب والتحديات خاصة أن المشروعات المفتتحة هذه المرة كانت بمحافظة المنيا لتُبرهن أن الدولة تُولى اهتمامًا أكبر بأهل صعيد مصر الذين عانوا طويلًا من الإهمال والتهميش سابقًا وها هم الآن يحصلون على حقوقهم، ويجنون ثمار الإصلاح مثلهم مثل غيرهم من مواطنى الدولة فى أى مكان وبأى محافظة.

ووجه المهندس محمد المنزلاوى التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه دائما على تقديره واحترامه الكبيرين للشعب المصرى العظيم لدوره الكبير فى الحفاظ على الوطن وأن الشعب دائمًا صاحب الفضل فى التحمل، وأنه أصبح واعيًا لما يُحاك لوطنه، ولديه الذرية التى يُشار إليها بالبنان وهم شبابها الزاهر معرباً عن ثقته التامة فى قدرة المصريين على مواجهة وافشال وافساد جميع المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 %.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذ حزمة برامج حماية اجتماعية جديدة ومنها

أولاً:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

 

محمد المنزلاوي لجنة الصناعة عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ المعاشات زيادة المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

16 مليون مستفيد| تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2023.. اعرف موعد الصرف

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة .. نجم الزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

بركات شهر رمضان .. هبوط في أسعار البيض الآن والكرتونة تنخفض 35 جنيهًا

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

مدير مرصد الزلازل التركي يحذر من زلزال خطير يضرب البلاد

ترشيحاتنا

برفقة أسد.. غادة عادل ونبيلة عبيد اظهران في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وزير الأوقاف: سنبذل قصارى جهدنا لإعداد بيوت الله تهجدا واعتكافا في رمضان

16 مليون مستفيد| تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2023.. اعرف موعد الصرف

تقارير إسرائيلية تشير لموعد نقل المجر سفارتها في القدس.. والرئيس يكشف الحقيقة

مفتاح الجنة.. خطيب المسجد النبوي: لأجل هذه الكلمة خلق الخلق وأرسل الرسل

سفيرة الإمارات بالقاهرة: دولتنا تولي اهتماما كبيرا بكل أنواع الرياضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير مهم من ابتلاع لبان| كارثة صحية

طليقها حبس زوجها الحالي.. أبرز إطلالات الفنانة بوسي وهشام ربيع| صور

أبرز صور بوسي مع زوجها هشام ربيع قبل بعد القبض عليه.. شاهد

نادين نجيم تثير الجدل بسعر فستانها.. رقم خرافي

فيديو

خطف أطفال وتعدى.. ماذا فعل طليق آيتن عامر معها داخل الكمبوند؟.. فيديو

عودة أجواء الشتاء| رجوع الطقس البارد في هذا الموعد وتحذير من الأرصاد.. فيديو

تراجع أسعار الذهب عالميا ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

الخبز والطماطم والموز.. تخزين هذه الأطعمة في الثلاجة يهدد الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ