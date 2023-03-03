عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. تفاصيل خناقة ايتن عامر وطليقها.. المتحف الكبير يغلق شارع فيصل.. حكاية سائق تسبب في حادث على الدائري

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها تفاصيل التحقيقات مع ايتن عامر وطليقها بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل فيلا بالشيخ زايد والقاء القبض على سائق تسبب في حادث اعلى الطريق الدائري. 

أدى إلى حادث.. التحقيق مع سائق أتوبيس توقف في الممنوع على الدائرى


ضبط رجال الأمن بالقاهرة سائق أتوبيس توقف على الطريق الدائرى بحارة غير مخصصة للوقوف معرضاً حياة المواطنين للخطر وتسبب في حادث مروري. 

 

نزل الركاب شمال الطريق.. القبض على سائق أتوبيس بالمرج


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً توقف أتوبيس بالحارة اليسارية السريعة أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج ، وسماحه للركاب بالترجل منه دون اتخاذ التدابير اللازمة

 

ضبط نصاب أقنع المواطنين بقدرته تخفيض المخالفات المرورية


 

ضبط رجال أمن القاهرة صاحب أحد الحسابات عبر "فيسبوك" لقيامه بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على تخفيض قيمة المخالفات المرورية المستحقة عليهم .

 

قرارات عاجلة من النيابة.. مصير آيتن عامر وطليقها بعد مشاجرتهما بفيلا الشيخ زايد


أخلت نيابة الشيخ زايد سبيل محمد عز العرب المصور السينمائي، طليق آيتن عامر بكفالة 1000جنيه من ديوان قسم الشيخ زايد ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

 

بسبب كهرباء المتحف الكبير.. خدمات امنية بمحيط الغلق الجزئي لشارع فيصل

 

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة بمحيط الغلق الجزئي بشارع فيصل وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالاتجاهين لمدة يومين. 

كهرباء المتحف الكبير الغلق الجزئي لشارع فيصل ايتن عامر آيتن عامر وطليقها سائق أتوبيس بالمرج الدائري التحقيق مع سائق أتوبيس توقف في الممنوع على الدائرى تخفيض المخالفات المرورية النيابة المتحف الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة ..لاعب بالزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

بركات شهر رمضان .. هبوط في أسعار البيض الآن والكرتونة تنخفض 35 جنيهًا

16 مليون مستفيد| تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2023.. اعرف موعد الصرف

فرج عامر: عقوبات كاف للهلال السوداني مؤكدة بعد شكوى الأهلي والمريخ

ترشيحاتنا

وعد رسمي من رئيس تركيا لـ متضرري الزلزال

لبنان.. نداء عاجل من المتقاعدين العسكريين لرئيس حكومة تصريف الأعمال

خطيب الأزهر: الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبيل المسلمين لتجاوز المحن والأزمات

4 صدمات تضرب صفوف الترجي قبل موقعة الزمالك.. تفاصيل

لفترة محدودة.. قيمة الوديعة البنكية لـ تويوتا كورولا بعد تخفيضها 70%

أم أحفادي.. والد طليق آيتن عامر يوجه لها رسالة بعد أزمتها الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة أمريكية تخاطر بحياتها لإنقاذ والدها.. ماذا فعلت؟

علامات تدل على تعرض عضلات القلب للخطر.. الحق نفسك

نشرة المرأة| ممارسة هذا التمرين تعالج 7 مشاكل صحية.. أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في قطر.. النوم أقل من 6 ساعات يسبب لك متاعب.. تعرف عليها

خطوة بسيطة أفعلها عند تناول الطعام لتشعر بالشبع أسرع

فيديو

باقي 4 أيام .. كيفية التقديم في حج القرعة والأوراق المطلوبة.. فيديو

خطف أطفال وتعدى.. ماذا فعل طليق آيتن عامر معها داخل الكمبوند؟.. فيديو

عودة أجواء الشتاء| رجوع الطقس البارد في هذا الموعد وتحذير من الأرصاد.. فيديو

تراجع أسعار الذهب عالميا ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ