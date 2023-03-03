نشرة الحوادث.. تفاصيل خناقة ايتن عامر وطليقها.. المتحف الكبير يغلق شارع فيصل.. حكاية سائق تسبب في حادث على الدائري

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها تفاصيل التحقيقات مع ايتن عامر وطليقها بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل فيلا بالشيخ زايد والقاء القبض على سائق تسبب في حادث اعلى الطريق الدائري.



ضبط رجال الأمن بالقاهرة سائق أتوبيس توقف على الطريق الدائرى بحارة غير مخصصة للوقوف معرضاً حياة المواطنين للخطر وتسبب في حادث مروري.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً توقف أتوبيس بالحارة اليسارية السريعة أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج ، وسماحه للركاب بالترجل منه دون اتخاذ التدابير اللازمة





ضبط رجال أمن القاهرة صاحب أحد الحسابات عبر "فيسبوك" لقيامه بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على تخفيض قيمة المخالفات المرورية المستحقة عليهم .



أخلت نيابة الشيخ زايد سبيل محمد عز العرب المصور السينمائي، طليق آيتن عامر بكفالة 1000جنيه من ديوان قسم الشيخ زايد ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة بمحيط الغلق الجزئي بشارع فيصل وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالاتجاهين لمدة يومين.