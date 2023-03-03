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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سمبوزيوم أسوان .. عندما يتحدث الجرانيت بإبداع المصريين

صدى البلد

 اختتمت مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة ال٢٧ من ملتقى اسوان الدولى للنحت .

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان.

ينظم الملتقى وزارة الثقاقة المصرية ممثلة فى صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى ابو الحسن بالتعاون مع محافظة اسوان .

جاءت فعاليات الدورة بشكل مختلف وفعال وبمشاركة ١٠ فنانيين منهم اربعة  اجانب وسط حاله من التفاعل الفكرى بين الثقاقات المختلفة والمشاركون من  أسبانيا بيدرو جوردان، الفنان جوسيبى سبيتو إيطاليا، لوران مورا من فرنسا، على عزت من السودان، والفنان الهندى نيراج اهيروار، ومن مصر الفنان الكبير الدكتور عبد العزيز صعب، الفنان أحمد بسيوني، الفنانة سمر مجدي، الفنان على سالم، والفنانة وئام عمر.

ومن شباب الورشة شارك الفنانين: ريم الحفناوي، تسنيم ركابى ، تسبيح محمد، شاهيناز مجدي، برجوا حنا، مايكل عادل، حازم الشناوي، وعبد الرحمن محفوظ.

ويعد سيمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، الأول والأقدم فى المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان  الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير، ويتولى إدارة السيمبوزيوم هذا العام الفنان ناثان دوس قوميسرا عاما.

 

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