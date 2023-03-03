عمرو يوسف: استنوا الرائد نور صلاح العزب في الكتيبة 101

روج الفنان عمرو يوسف لمسلسل الكتيبة 101، ونشر صورة له من كواليس العمل عبر حسابه على فيسبوك وكتب:"استنوا الرائد نور صلاح العزب - "الكتيبة 101".

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الكتيبة 101 البوستر الرسمي عبر صفحات السوشيال ميديا استعدادا لعرضه فى موسم رمضان القادم.

وتصدر البوستر كل من النجم عمرو يوسف وآسر ياسين، ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل على قناة on tv بشكل حصري.

الكتيبة 101

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب النجمين عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من: (فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر)، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح ويتكون المسلسل من 30 حلقة.