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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو يوسف: استنوا الرائد نور صلاح العزب في الكتيبة 101

صدى البلد

روج الفنان عمرو يوسف لمسلسل الكتيبة 101، ونشر صورة له من كواليس العمل عبر حسابه على فيسبوك وكتب:"استنوا الرائد نور صلاح العزب - "الكتيبة 101".

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الكتيبة 101 البوستر الرسمي عبر صفحات السوشيال ميديا استعدادا لعرضه فى موسم رمضان القادم.

وتصدر البوستر كل من النجم عمرو يوسف وآسر ياسين، ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل على قناة on tv بشكل حصري.

شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل "الكتيبة 101" استعدادا لعرضه في رمضان

آسر ياسين وعمرو يوسف من كواليس مسلسل الكتيبة 101.. شاهد

الكتيبة 101 
ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب النجمين عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من: (فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر)، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح ويتكون المسلسل من 30 حلقة. 

السوشيال ميديا وفاء عامر احمد صلاح حسني محمد سلام نجوم الفن

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