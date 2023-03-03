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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مداهمة | تبادل إطلاق الرصاص بين الأمن الأردني وتاجريّ مخدرات

الأردن - علم
الأردن - علم

اشتبكت قوة أمنية مع تاجرَي ومهربَي مخدرات بعد أن بادرا فور مداهمتهما بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة الأمنية وأُلقي القبض عليهما وأُسعف احدهما للمستشفى اثر اصابته وضُبط بحوزتهما 200 الف حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية اثنان منها أتوماتيكيان.

 

وبحسب بيان صادر مديرية الأمن العام الأردني فتح فريقا تحقيقيا خاصا من ادارة مكافحة المخدرات تولى التحقيق بمعلومات وردت عن قيام احد اعضاء عصابة اقليمية موجود في احدى الدول العربية القريبة بتهريب كمية كبيرة من الحبوب وتسليمها لاشخاص داخل المملكة من أجل بيعها لصالحه .

كما تمكن فريق التحقيق  من خلال ما قام به من جمع للمعلومات الاستخبارية من تحديد هوية الشخصين المتورطين داخل المملكة وهما شخصان من المطلوبين الخطرين والمطلوبين بقضايا المخدرات واحدهما مصنف بالخطر جدا اضافة الى تحديد موعد نقلهما للحبوب المخدرة من اجل بيعها في احدى المناطق الصحراوية .

كما جرى بعد تحديد موعد ومكان نقل المخدرات، وضع الكمائن في محيط المنطقة وفور وصولهما وعند مداهمتهما بادرا فور مشاهدة القوة الامنية باطلاق عيارات نارية كثيفة ومباشرة من اسلحة اتوماتيكية باتجاه القوة .

فيما تم الرد عليهما وتطبيق قواعد الاشتباك لحين السيطرة والقاء القبض عليهما وجرى اسعاف احدهما الذي تبين تعرضه للاصابة وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها 200 الف حبة مخدرة وثلاثة اسلحة نارية اثنان منها أتوماتيكيان.

كما سيتم عبر الأطر الرسمية المتّبعة مخاطبة الانتربول بخصوص تاجر ومهرب المخدرات الموجود بدولة عربية مجاورة.

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