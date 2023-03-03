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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس القاهرة السينمائي السابق: الدريس كود كان متواجدا من زمان بالمهرجانات

سهير عبد القادر
سهير عبد القادر

قالت سهير عبد القادر، نائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي السابق، إن القائمين على مهرجان دبي كانوا يأتون إلى مصر ليتعلموا من القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي.


وأضافت سهير عبد القادر خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: “عملت على استعادة الرخصة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، والعرض الأول للفيلم كان أحد الشروط”.


وأشارت سهير عبد القادر إلى أن الدريس كود كان متواجد في مهرجانات زمان والفنانون كانوا يلتزمون به.


وأردفت سهير عبد القادر: “كنا شعبيين في عهد سعد الدين وهبة، وأول دورة لمهرجان القاهرة السينمائي كانت في سينما مترو.. كنت أحضر المهرجانات العالمية والتقى النجوم وادعوهم لزيارة مصر”.

القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي إيمان أبو طالب قناة الحياة المهرجانات

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