نائب رئيس مهرجان القاهرة السابق: عزت أبوعوف كان يقول لي يا مجرمة

قالت سهير عبد القادر نائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي السابق إن علم مصر لازال يرفع في مهرجان كان.



وأضافت سهير عبد القادر خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب مقدمة برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة أن عزت أبو عوف كان أخا وابنا بالنسبة لها وكان يقول لها يا مجرمة عندما أحضر فنانين عالمين للمهرجان.



وأردفت سهير عبد القادر: لم يتم اختيار عزت أبو عوف بالخطأ لرئاسة المهرجان.. وكنا نطلق عليه الكنز، وعمر الشريف مهذب ولديه كاريزما".

وأوضحت سهير عبد القادر، أن الأفلام وبرامج الأفلام أسباب لنجاح المهرجانات وليس الافتتاح، مضيفة: “فكرت في إحضار أفلام الأطفال الكلاسيكية في مهرجان الطفل هذا العام”.