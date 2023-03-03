سيناريست شهير يثير الجدل بعد تعادل الزمالك

علق المنتج والسيناريست محمد العدل على تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز مساء اليوم، الجمعة، في بطولة الدوري.

وكتب "العدل"، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "نتيجة بيزاميدز و فيوتشر كدة زى الفل".



انتهت أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حصها الفريق الأبيض بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.