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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن عمليات النصب على المصريين من منصة هوج بول

صدى البلد

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن النصب على المصريين من احدى المنصات الرقمية على الانترنت (هوج بول) مؤكدا انه ورد الينا العديد من الشكاوى بشأن تعرض المئات من المصريين لعمليات نصب من منصة تدعى Hoogpool للاستثمار والأرباح، انتشرت خلال الأشهر الماضية والتي تصنف على أنها شركة من شركات blockchain متخصصة في تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابي، حيث استطاعت هذه المنصة من خلال عمليات الاحتيال والتحايل من خلال الإعلانات الوهمية جذب العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها.


وأكمل عضو مجلس النواب أنه بالبحث عن شركة Hoogpool وجد أنها قد أنشأت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اسم "منصة Hoogpool للاستثمار والأرباح"، وتدعو أحد منشورات الشركة المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم، وتدعى الشركة تأجير عددا من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين ، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارا، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيها مصريا في اليوم وحتى 300 جنيه.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه المنصة أعلنت عن أرقام خيالية تداعب أحلام البسطاء، بعرض مكسب بومى قيمته أربعة دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه مما أدت الى وقوع المئات من المصريين فريسة لها.


وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي كي لا نعطي فرصة لانتشارها، وطالب أيضا وزارة الاتصالات بحجب مثل هذه الإعلانات والمنصات الوهمية والتي ليس لها ترخيص من أجل حماية الموطنين

التواصل الاجتماعي مجلس النواب مواقع التواصل الاجتماعي Hoogpool blockchain

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