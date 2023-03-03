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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير اقتصادي: الحرب الروسية الأوكرانية وضعت العالم في مأزق اقتصادي وخاصة أوروبا

صدى البلد

أكد هشام بدوي الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد يحتل أحد الأركان الرئيسية في فكرة الحرب ولكن ضمن تغيرات جيوستراتيجية تطول العالم بأثره وتتركز في أوروبا أكثر، موضحا أن البعد الاقتصادي للحرب الروسية الاوكرانية لا يمكن استبعاده من أسباب الحرب والدعم الغربي لها.

وأوضح هشام بدوي، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن التبعات الاقتصادية من الحرب مستمرة والحرب الروسية الاوكرانية وضعت العالم في مأزق اقتصادي وستترك بعد نهايتها انعكاسات هامة على المفاهيم الاقتصادية ووضعت العالم في مأزق اقتصادي.

وتابع: "رسالة العالم من هذه الحرب وجود مشاكل في الامدادات الغذائية في العديد من الدول، والمجتمع الدولي ككل سيعيد النظر في مفهوم التجارة الحرة بعد انتهاء الحرب وهذا سيكون لها انعكاسات سلبية على اقتصاديات الدول".

https://www.youtube.com/live/ZbqyTyS1o0M?feature=share

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