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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج "أخلاقي عنواني" للأسبوع الثانى على التوالى

صدى البلد

واصلت وزارة الشباب والرياضة -  الإدارة المركزية لتنمية النشء ، الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، وإتحاد الرياضة للجميع تنظيم  برنامج "أخلاقي عنوانى" وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ويستضيف  فاعليات البرنامج مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على النقاط الايجابية لشبكات التواصل الإجتماعي وتأثيرها الفعال والمباشر  على سلوك أبنائنا من طلاب المدارس ، كما  يستهدف البرنامج الطلبة والطالبات من المرحلة الإعدادية على مستوى محافظات (القاهرة، الجيزة،القليوبية)

 وتحرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عقد العديد من  اللقاءات الحوارية وتنفيذ المبادرات والأنشطة مع النشء  لزيادة الوعى ، ومناقشة القضايا والموضوعات المختلفة التي يحتاجها  هذا القطاع المهم بالإضافة إلى تنمية الوازع الديني ونبذ العنف و التعصب وتعزيز الولاء والانتماء للوطن لدى النشء.
حضر الندوات من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتورة وفاء موسي مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية والدكتور شريف البرنس مدير ادارة المهارات الحياتية والقيادية. 
جدير بالذكر أن البرنامج فى مرحلته الاولى يستهدف عدد ٧٥٠ من الطلاب والطالبات بالمدارس وأيضا يشارك فى البرنامج طلبة مدارس التربية الفكرية  بالمرحلة الإعدادية
كما يشمل البرنامج على ورش عمل تثقيفية ودينية واجتماعية ونفسية يتخللها عمل العديد من الأنشطة الرياضية والترويحية بمشاركة أولادنا من ذوي الهمم ، وتقام فاعليات البرنامج على ثلاث مرات يشارك فى المرة الواحدة ٢٥٠ طالب وطالبة وذلك خلال الفترة من ٢٥ فبراير حتى ١٧ مارس ٢٠٢٣.

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وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم إتحاد الرياضة للجميع مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى المعادي

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