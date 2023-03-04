بعد سرقة الممتلكات العامة.. المطالبة بالتصدي لتجار الخردة بمدينة العريش

انتشرت ظاهرة التعدى على الممتلكات العامة للدولة بمحافظة شمال سيناء، خاصة مدينة العريش، وذلك بعد قيام تجار الخردة بسرقة اغطية مطابق الصرف الصحي، وأبواب محولات

الكهرباء ولوحات التوزيع ،الأمر الذي يشكل خطرا على الأطفال بتعرض حايتهم إلى الخطر.



واقترح ضياء قدورة ناشط اجتماعي إيقاف تجار الخرده عن العمل فى مدينه العريش لانه تعددت السرقات وخاصة الممتلكات العامة، خاصة لوحات الكهرباء الحديد ، وطالبات الكهرباء الملقاة في الشوارع.

ظاهرة السرقة:



وناشد الاهالي اللواء المحافظ ، واللواء رئيس مجلس مدينة العريش، بسرعة التدخل لوقف ظاهرة السرقة التي انتشرت بشكل واضح في شوارع واحياء مدينة العريش ، لحماية المواطنين وخاصة الأطفال من خطر الكهرباء أو الوقوع في بلاعات الصرف الصحي .



وذلك بالقيام بفحص كاميرات المراقبة وعمل حملات مفاجأة على مخازن الخردة لفحص محتواها وتحرير مخالفات ضد القائمين بسرقة ممتلكات الدولة .

كما طالب محمد حجاج ،حزب التجمع بشمال سيناء ، اللواء مدير أمن شمال سيناء ردع كل من يسرق المال العام والخاص، مما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.

كما طالب الغرفة التجارية ، بعدم التعامل مع من هذه الفئة التي تصر عبى سرقة المال العام ووقف اى تصاريح لحين وضع حد لهذه الظاهرة والتي تسكل خطر علي الأطفال بشوارع مدينة العريش .