بعد صداقة سنين.. سليمان عيد يهدد أحمد السقا على الهواء.. أعرف الحكاية

حل الفنان سليمان عيد ضيفا على برنامج سينماتك أثناء تواجده فى السعودية لعرض مسرحيته الجديدة إزاى تخنق جارك، وذلك للحديث عن كواليس المسرحية وتفاصيل أعماله الجديدة.



وكشف الفنان سليمان عيد أنه سعيد بالوقوف على مسرح محمد العلي لتقديم عرض إزاى تخنق جارك، والذي يشارك فى بطولتها بجانب هبة مجدي وبيومي فؤاد ومحمد أنور.



وتابع سليمان خلال لقائه ببرنامج سينماتك أنه يشارك خلال الفترة القادم فى بطولة فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية، وأضاف أنه انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل بعنوان نص التاني مع الفنان على ربيع مكون من 10 حلقات.





سليمان عيد يهدد أحمد السقا بسبب مشاهد الأكشن



وعن علاقته بالسقا داعب سليمان السقا خلال لقائه قائلا: عايز أقول للسقا أنت هتعاني الفترة اللى جايه لانى قررت أعمل أكشن وهخليك تقدم أنت كوميدي.





مسرحية إزاى تخنق جارك

إزاى تخنق جارك من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوى ومحمود جاميكا ويشارك فى بطولتها كل من أوس أوس ومحمد أنور ومصطفى بسيط ومحمد التوب كما يتواجد أيضا بيومي فؤاد وهبة مجدي وإيمان السيد وأخرون.

نهاية عرض إزاى تخنق جارك

وأنتهت عروض مسرحية إزاى تخنق جارك يوم 12 من شهر فبراير الماضي ، بعد تحقيقهم نجاح كبير فى بوليفارد الرياض.