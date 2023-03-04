عقب أزمة هوج بول.. خبير اقتصادي: التعامل مع العملات الرقمية محظور في مصر

طالب عبدالرحمن العنزي،الخبير الاقتصادي، المواطنين بعدم التعامل مع تطبيق العملات الرقمية، موضحًا أن التعامل مع العملات الرقمية في مصر ممنوع ويعاقب عليه القانون، منوهًا بأن التطبيقات الإلكترونية مثل "هوج بول" وما يشبهه هى بمثابة عملية نصب على المواطنين.

وقال عبدالرحمن، إن القائمين على مثل هذه التطبيقات يغرون الضحايا في البداية بصرف أرباح لهم، حتى يضعون مزيدًا من الأموال في التطبيق ثم يتعرضون لعملية النصب، مناشدًا المواطنين عدم التعامل مع مثل هذه التطبيقات، قائلًا: "اوعى تستثمر في التطبيقات دي.. حتى لا تتعرضوا للنصب".

هوج بول

وأكد أن هذه التطبيقات تستهدف المصريين ضعاف النفوس الذين يريدون الاستثمار في العملات الرقمية.

وتقدم هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن النصب على المواطنين، من المنصة، مطالبًا بسرعة الوصول للمسئولين عنها في مصر ومحاسبتهم وإعادة أموال المودعين.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المنصة انتشرت خلال الأشهر الماضية والتي تصنف على أنها متخصصة في تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابي، واستطاعت من خلال الإعلانات الوهمية جذب العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها.

وأوضح أن الشركة كانت تدعو عبر منشوراتها المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه في اليوم الواحد، وتدعي تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح، حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارًا، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهًا في اليوم وحتى 300 جنيه.

وأضاف أن هذه المنصة أعلنت عن أرقام خيالية تداعب أحلام البسطاء، بعرض مكسب يومي قيمته أربعة دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه، مما أدى إلى وقوع المئات من المصريين ضحية لها، مطالبًا بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تسلل مثل هؤلاء المحتالين وانتشارهم.