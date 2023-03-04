كيف تحدي من استخدام أطفالك للهاتف ؟

نجد في الوقت الحالى إدمان الاطفال على استخدام الهواتف، وبالرغم من التحذير المستمر لعدم استخدامه، إلا أنهم لا يستمعون إلينا، مما يجعلنا نبحث عن حيل بسيطة وسهلة لكي نمنعهم من استخدام الهواتف.

خطوات سهلة تساعد الآباء في تحديد إستخدام الهواتف لأطفالهم

ويمكن استخدام عناصر التحكم المضمنة في الهواتف لتقييد وقت الشاشة والحد من استخدام الأجهزة، فهذا الأمر سيجعل استخدامهم أقل وقضاء وقتهم منظم بشكل أفضل.

وهناك أيضا تطبيق قيود يمكن ربطه بجهاز الوالدين على ملفات تعريف الأطفال سواء كان اندرويد أو بنظام تشغيل iOS لإدارة الوقت والوصول في جميع الأوقات على الهواتف.

ومن أبرز الخطوات التي يمكنك من خلالها الحد من وقت استخدام أطفالك للهواتف، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتشمل :

خطوات سهلة تساعد الآباء في تحديد إستخدام الهواتف لأطفالهم

- استخدام أدوات الرقابة الأبوية للحد مما يمكن للأطفال رؤيته: على نظام iOS من خلال الانتقال إلى الإعدادات واضغط على Screen Time، أو ما يعادله على نظام الأندرويد.

- اضغط على قيود المحتوى والخصوصية.

- اضغط على قيود المحتوى.

- يمكنك وضع قيود على كل شيء من الفيديو إلى البودكاست من هذه الشاشة.