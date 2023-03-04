كليات جامعة القاهرة تستعد لامتحانات الميدتيرم في الفصل الدراسي الثاني .. سياسة واقتصاد والإعلام وآداب: أعضاء هيئة التدريس سيحددون الطريقة حسب كل مادة

آداب القاهرة :امتحانات الميدتيرم الفصل الدراسى الثانى منتصف مارس

سياسة واقتصاد القاهرة: أعضاء هيئة التدريس سيحددون طريقة عقد الامتحانات

بعد انتظام الدراسة فى الجامعات لعدة أسابيع ، تستعد الكليات لانطلاق امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2022-2023 ، كما تستعد الكليات لتنظيم الجداول الخاصة بامتحانات الميدتيرم .

ومن جانبه ،كشفت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعة ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، أن امتحانات الميد للفصل الدراسى الثانى تبدأ أول شهر ابريل القادم ، مؤكده على أنه سيتم اعداد الجداول الخاص بالامتحانات منتصف شهر مارس الجارى .

وفى نفس السياق ، أوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور محمود السعيد ، أن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى ستكون خلال شهر رمضان حضوريا بالكلية لجميع الفرق .

و أضاف “ السعيد ” ، أن أعضاء هيئة التدريس سيحددون طريقة عقد الامتحانات حسب كل مادة سواء كانت مقالى أو بابل شيت أو الأثنين معا .

كما أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن كيف يتم عقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، أن امتحانات الميدتيرم الفصل الدراسى الثانى ستكون منتصف شهر مارس الجارى ، حضوريا بالكلية وستكون الامتحانات فى نفس موعد المحاضرة .

و أكدت “ عبد السلام ” على أن مدة الامتحان ستكون ساعة واحده فقط ، واستاذ المادة الدراسية هو من يحدد نظام الامتحان .

على الجانب الأخر ، كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تستضيف ضمن الموسم الثقافي والفني للفصل الدراسي الثاني قامات ثقافية وفنية بهدف تنمية القدرات الحوارية للطلاب وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والارتقاء بذوقهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة انتهت خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

كما أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنظيم مسابقة في البحوث الاجتماعية بين طلاب كليات الجامعة تحت عنوان "الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع وكيفية التصدي لها"، على أن يكون أخر موعد لتلقي الأبحاث 15 مارس المقبل.

واشترطت إدارة النشاط للاشتراك في المسابقة ، ألا يزيد البحث المقدم على 20 صفحة، وأن يدعم البحث بالمراجع والاحصائيات مع اتباع المنهج العلمي في الكتابة، وأن يضع الطالب رؤيته الشخصية في موضوع البحث، وضرورة مراعاة القواعد اللغوية والنحوية ، وأن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبق نشره أو التقدم به في مسابقات أخرى.

كما حددت إدارة النشاط الاجتماعي جوائز المسابقة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مسابقة مالية قدرها 600 جنيه، والمركز الثاني الطالبة 500 جنيه، والمركز الثالث 400 جنيه، والمركز الرابع 300 جنيه، والخامس 200 جنيه.

وتحرص جامعة القاهرة بتوجيه من الدكتور محمد الخشت علي الاهتمام بالأنشطة الطلابية والمسابقات للنهوض بالعقل والوجدان، وبناء شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم، وتوظيفها في حياتهم اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، وبدء عصر جديد قائم على العقلانية والتفكير العلمي.