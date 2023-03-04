عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

كليات جامعة القاهرة تستعد لامتحانات الميدتيرم في الفصل الدراسي الثاني .. سياسة واقتصاد والإعلام وآداب: أعضاء هيئة التدريس سيحددون الطريقة حسب كل مادة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

آداب القاهرة :امتحانات الميدتيرم الفصل الدراسى الثانى  منتصف مارس 

سياسة واقتصاد القاهرة: أعضاء هيئة التدريس سيحددون طريقة عقد الامتحانات

 

بعد انتظام الدراسة فى الجامعات لعدة أسابيع ، تستعد الكليات لانطلاق امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2022-2023 ، كما تستعد الكليات لتنظيم الجداول الخاصة بامتحانات الميدتيرم . 

ومن جانبه ،كشفت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعة ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، أن امتحانات الميد للفصل الدراسى الثانى تبدأ أول شهر ابريل القادم ، مؤكده على أنه سيتم اعداد الجداول الخاص بالامتحانات منتصف شهر مارس الجارى .

وفى نفس السياق ، أوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى . 

وقال الدكتور محمود السعيد ، أن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى ستكون خلال شهر رمضان حضوريا بالكلية لجميع الفرق . 

و أضاف “ السعيد ” ، أن أعضاء هيئة التدريس سيحددون طريقة عقد الامتحانات حسب كل مادة سواء كانت مقالى أو بابل شيت أو الأثنين معا . 

كما أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن كيف يتم عقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى . 

txt

مفتي الجمهورية والخشت في ندوة مشتركة بجامعة القاهرة .. غدا

txt

حقوق القاهرة تكشف عن موعد نتيجة تظلم نتائج الفصل الدراسى الأول.. تفاصيل

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، أن امتحانات الميدتيرم الفصل الدراسى الثانى ستكون منتصف شهر مارس الجارى ، حضوريا بالكلية وستكون الامتحانات فى نفس موعد المحاضرة . 

و أكدت “ عبد السلام ” على أن مدة الامتحان ستكون ساعة واحده فقط ، واستاذ المادة الدراسية هو من يحدد نظام الامتحان . 

على الجانب الأخر ، كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تستضيف ضمن الموسم الثقافي والفني للفصل الدراسي الثاني قامات ثقافية وفنية بهدف تنمية القدرات الحوارية للطلاب وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والارتقاء بذوقهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة انتهت خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

كما أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنظيم مسابقة في البحوث الاجتماعية بين طلاب كليات الجامعة تحت عنوان "الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع وكيفية التصدي لها"، على أن يكون أخر موعد لتلقي الأبحاث 15 مارس المقبل.

txt

مفتي الجمهورية والخشت في ندوة مشتركة بجامعة القاهرة .. غدا

txt

حقوق القاهرة تكشف عن موعد نتيجة تظلم نتائج الفصل الدراسى الأول.. تفاصيل

واشترطت إدارة النشاط  للاشتراك في المسابقة ، ألا يزيد البحث المقدم على 20 صفحة، وأن يدعم البحث بالمراجع والاحصائيات مع اتباع المنهج العلمي في الكتابة، وأن يضع الطالب رؤيته الشخصية في موضوع البحث، وضرورة مراعاة القواعد اللغوية والنحوية ، وأن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبق نشره أو التقدم به في مسابقات أخرى.

كما حددت إدارة النشاط الاجتماعي جوائز المسابقة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مسابقة مالية قدرها 600 جنيه، والمركز الثاني الطالبة 500 جنيه، والمركز الثالث 400 جنيه، والمركز الرابع  300 جنيه، والخامس  200 جنيه.

وتحرص جامعة القاهرة بتوجيه من الدكتور محمد الخشت علي الاهتمام بالأنشطة الطلابية والمسابقات للنهوض بالعقل والوجدان، وبناء شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم، وتوظيفها في حياتهم اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، وبدء عصر جديد قائم على العقلانية والتفكير العلمي.

اداب القاهرة امتحانات الميدتيرم الفصل الدراسي الثاني الجامعات امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

8 % بخلاف الزيادة الاستثنائية.. قيمة علاوة أبريل والمستفيدون منها

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

شبكة أجنبية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على أصحاب تطبيق hogg pool

سيناريوهات جديدة.. ابن الزعيم يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

كاف يوقع عقوبات قاسية على الهلال بسبب الأهلي .. تفاصيل

بعد رحيل فيريرا.. التفاوض مع مدير فني سويسري وإيطالي لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

استبعاد حسين الشحات.. تشكل الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني

اليونان تنهي أعمال البحث والإنقاذ في موقع تحطم قطار لاريسا

اغتيال مسؤول كبير و5 أشخاص آخرين في الفلبين برصاص مسلحين والرئيس يعلق

مران الزمالك استعدادا للترجى.. جلسة فيريرا وظهور الطفل الباكى وتأهيل جابر

بـ 50 ألف جنيه .. أرخص سيارة كورية فى مصر

لن نتركها للروس.. زيلنيسكي يطالب جنوده باستعادة أكبر محطة نووية بأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت بشكل دائم؟

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقاوم

بعد إثارتها الجدل حول زواجها.. 5 صور وضعت ياسمين الخطيب تحت المراقبة

نشرة المرأة والصحة| مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته.. كيف تحد من استخدام أطفالك للهاتف؟.. هذه الأبراج تفضل الخروج بأناقة بعد الانفصال

فيديو

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

نجل محمد الموجي : طردوا العنليب ووالدي من الكازينو بسبب "صافينى مرة".. فيديو

فى 24 ساعة .. أحمد مكى يحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ولعانة

فاروق الباز يرد على إمكانية حدوث زلزال وتسونامي في مصر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ