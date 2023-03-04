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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

عاصفة رملية والحرارة 37 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة| تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم، عن  حالة الطقس بداية من الأحد حتى الجمعة المقبل 10 مارس الجاري، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء والصعيد، فيما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وبارد في ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، والذي يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، فيما جاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل كالتالي.

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حالة الطقس الأحد 5 مارس

 

تسود حالة الطقس غدا، شبورة مائية في ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمالي الصعيد، كما يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق أقصى غرب البلاد في فترات متقطعة بنسبة حدوث 20%.

أما عن نشاط الرياح، فتكون على السواحل الشمالية الغربية رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق على فترات متقطعة.

حالة الطقس الاثنين 6 مارس

أما عن حالة الطقس، يوم الإثنين 6 مارس، فتشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويسود طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا.

اما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة الماضية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مقطعة.

الطقس من الثلاثاء حتى الجمعة 10 مارس

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود نشاط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقعطة.

درجة الحرارة الأسبوع الجاري

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت ان الظواهر المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب نشاط الرياح المثير للأتربة والرمال على مناطق أقصى غرب البلاد.

عاصفة رملية محملة بالأتربة

من جانبها، قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء ما زال مستمرًا حتى 20 مارس، لافتة إلى أن فترات الليل ستشهد عودة للأجواء الشتوية مرة أخرى، موضحة خلال تصريحات إعلامية أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، ومن المتوقع ان تسجل العظمي 29 درجة بسبب عودة الكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية مرة أخرى، والتي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

وأضافت غانم/ أن الطقس خلال فترة النهار مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على محافظات حنوب الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يسود طقس بارد خلال فترة الليل، خاصة في الساعات المتأخرة وساعات الصباح الباكر على أغلب مناطق الجمهورية.

وأكدت أن هناك نشاطا للرياح يعمل على إثارة الرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد، وتحديدًا في السلوم ومطروح.

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