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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الترجمة القانونية في منظومة الأمم المتحدة.. ندوة بألسن عين شمس

كلية الألسن جامعة
كلية الألسن جامعة عين شمس

نظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة علمية بعنوان "الترجمة القانونية في منظومة الأمم المتحدة"، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حاضر فيها الدكتور فتحي محمد عبدالرؤوف، المترجم والمراجع بمنظومة الأمم المتحدة، بحضور  طلاب الدراسات العليا بمختلف أقسام الكلية أعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس.

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وخلال الندوة قدم  الدكتور فتحي محمد عبدالرؤوف،  عددًا من المحاور المتعلقة بالترجمة القانونية في منظومة الأمم المتحدة، بداية من عرض لمحة عن الترجمة القانونية في منظومة الأمم المتحدة، كما استعرض المهارات الواجب توافرها في المترجم القانوني،  والتحديات التي تواجه المترجم القانوني وسبل مواجهتها.

وتناول كيفية الاستفادة من الوثائق القانونية في التدرب على الترجمة، واستعرض المحاضر صعوبات الترجمة القانونية وأهمية الدراية الكاملة بالمصطلحات القانونية واستخدامها بدقة، كما ألقى الضوء على محركات البحث في الترجمة القانونية سواء المتعلقة بالقوانين التجارية أو القوانين الجنائية وغيرها إضافة إلى القواعد والمعايير التي يجب مراعاتها عند استخدام تطبيقات الترجمة الآلية في ترجمة النصوص القانونية.

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أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس طلاب الدراسات العليا السن عين شمس الدراسات العليا كلية الألسن جامعة عين شمس

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