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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار في البنوك منذ الخميس الماضي وحتى ختام تعاملات اليوم السبت بدون أي تغيير في الجهاز المصرفي المصري.


واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لديه عند 30.65 جنيها للشراء و 30.65 جنيها للبيع.

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سجل أقل سعر دولار في البنوك نحو 30.57 جنيها للشراء و 30.67 جنيها للبيع في 3 بنوك حكومية وخاصة أبرزها " مصر و الأهلي المصري ، التنمية الصناعية".


وسجل سعر الدولار في ميد بنك حوالي 30.6 جنيها للشراء و 30.68 جنيها للبيع.


وبلغ متوسط سعر الدولار بمعظم البنوك حوالي 30.67 جنها للشراء و 30.77جنيها للبيع من بينها بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، HSBCالأهلي المتحد، الاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي
الاسكندرية، ابوظبي التجاري، التكوين الوطني، المصري لتنمية الصادات، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم"


وسجل أعلي سعر دولار في البنوك في مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا 30.72 جنيه للشراء و 30.77 جنيها للبيع.

ارتفاع في البورصات العالمية 


وارتفع الدولار في تعاملات الأسواق العالمية خلال الاسبوع الماض  بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي البنك المركزي يؤيدون استمرار رفع أسعار الفائدة، مما يعزز مخاوف السوق من انخفاض الطلب نتيجة تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة.

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وعند التسوية، ارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

زيادة الفائدة


أظهر محضر الاجتماع أن قلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من خطر بقاء التضخم مرتفعا قد تجاوز خوفهم من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.

وفقا لمحضر اجتماع البنك المركزي "لاحظ المشاركون الحاجة إلى الحفاظ على السياسة النقدية التقشفية حتى تدعم البيانات القادمة ثقتهم في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي مستدام نحو مستوى 2%، وهو ما يرجح أن يستغرق بعض الوقت".


ورد في محضر الاجتماع أيضا أن "جميع" مسؤولي البنك تقريبا وافقوا على أنه من الملائم زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن عددا "قليلا" منهم يفضل، أو قد يؤيد زيادتها بواقع 50 نقطة أساس.

رفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، تخفيفا لإجراءاتهم بعد رفعها بواقع نصف نقطة في ديسمبر، وعقب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. ورفعت هذه الخطوة سعر الفائدة المعياري إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75%.

قبيل الاجتماع، توقعت أسواق المال تخفيض أسعار الفائدة في النصف الأخير من عام 2023. بعد ذلك، خففت الأسواق من رهاناتها على احتمال أن يعكس بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره ويبدأ في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

ومنذ ذلك الاجتماع، رفع المستثمرون توقعاتهم بشأن الذروة التي ستصل إليها أسعار الفائدة إلى حوالي 5.33% قبل نشر محضر الاجتماع
 

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