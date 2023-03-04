أحد ضحايا منصة هوج بول: أغلبنا حصل على قروض لتوظيفها |فيديو

تحدّث شخص يدعى "محمد" أحد ضحايا منصة "هوج بول" عن أسرار جروبات المنصة وكيف تم النصب عليه.

وأوضح محمد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن المنصة، كانت تقنع ضحايها بأنها تقوم بتوظيف الأموال كنظام أسهم وسندات.

السجل التجاري

وتابع: "كان للشركة جروبات واتس، تتحدث إلى ضحاياها من خلالها، كما أنها أرسلت، السجل التجارى والبطاقة الضريبية لها على الجروب".

وأضاف الضحية، أنه فى آخر يوم أغلقت فيه الشركة كان الجميع منتظراً عودة أمواله بفوائدها، معقبًا: "فيه ضحايا كانت واخدة قروض من البنوك، وضحايا باعت أملاكاً، وآخرين دبروا أموالاً عن طريق وصلات الأمانة".