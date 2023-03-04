موازنة البرلمان عن قرار زيادة المرتبات : سخاء الرئيس كبير

علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إعداد حزمة لـ زيادة المرتبات بحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%،.

وتابع "عمر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، قائلاً: "كنت متأكد من أن الرئيس سيقوم بذلك لمواجهة التضخم، ولكن سخاء الرئيس وكرمه في الحزمة المالية كان كبير للغاية، وهذه الحزمة تعد الأكبر طوال الفترة السابقة"

الحزمة الجديدة

وتابع النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: أن الحزمة الجديدة تكلف الدولة ما يقرب من 150 مليار جنيه.

وأضاف أن أقل موظف في مصر سيزيد بحد أدنى 1000 جنيه وفقًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة الظروف الاقتصادية والتضخم الذي حدث الفترة الأخيرة.