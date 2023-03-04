تفاصيل زيادة 300 جنيه مدى الحياة و15% إضافية أعلى نسبة بالقانون لأصحاب المعاشات

تحدث اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، عن تفاصيل زيادة المعاشات مؤخرا.

وأضاف رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر قناة “الأولى”، أن قبل 4 أشهر فقط أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، “زيادة استثنائية” قدرها 300 جنيه مدى العمر، تكلفتها 34 مليار جنيه.

زيادة المعاشات المنصرفة

وتابع اللواء جمال عوض: بعد ذلك أعلن الرئيس عن زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2023.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، أن الزيادة الـ 15% فى المعاشات هى أعلى زيادة يسمح بها القانون، لافتا إلى أن تكلفتها 55 مليار جنيه سنويا.