طالب بمدرسة المتفوقين بالمنيا يكشف طريقة صناعة الأحبار من نواتج التلوث

شرح الطالب يوسف جمال طالب بـ مدرسة المتفوقين بالمنيا، فكرة مشروع، تصنيع الأحبار من نواتج تصفية التلوث.

وأوضح جمال خلال مداخلة حواره مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة "الأولى"، قائلا: "فكرة المشروع تقوم على استخدام المخلفات الكربونية لإنتاج الأحبار عن طريق أجهز معينة".

صناعة الأحبار

وأضاف طالب بمدرسة المتفوقين بالمنيا: صناعة الأحبار من نواتج تصفية التلوث، يساهم فى حل مشكلة التلوث، توفير منتج محلي، وعملة صعبة.

وأكد الطالب يوسف، أنه تم تحديد عددا من الصناعات التى يمكن من خلال ملوثاتها صناعة الأحبار.