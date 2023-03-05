طالب بمدرسة المتفوقين يشرح طريقة إنتاج مواد البناء من ثاني أكسيد الكربون

شرح الطالب، صهيب محمد، طالب بمدرسة المتفوقين بالمنيا، فكرة مشروع، انتاج مواد البناء من تخزين ثانى اكسيد الكربون فى صخور البازلت.

وأوضح صهيب خلال مداخلة حواره مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة "الأولى"، قائلا: "ببساطة ثانى أكسيد الكربون بيخرج من المصانع".

ثانى أكسيد الكربون

وأضاف طالب بمدرسة المتفوقين بالمنيا، أن المصانع نفسها تستخرج بعض المواد التى ينتج عنها ثانى أكسيد الكربون من باطن الأرض، وفكرة البحث قائمة على إعادة ثانى أكسيد الكربون إلى باطن الأرض مرة أخرى.

وأوضح طالب بمدرسة المتفوقين بالمنيا، أن الفكرة قائمة على توصيل جهاز بمدخنة المصنع، لتلقى ثانى أكسيد الكربون وإضافة المياه إليه وإعادته لباطن الأرض فى مكان مجهز بـ صخور البازلت.

وأضاف: تفاعل صخور البازلت مع ثانى أكسيد الكربون ينتج مواد تدخل فى مواد البناء.