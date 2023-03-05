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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو عن هجوم شقيق أيمن أشرف على كولر: الرد يكون في الملعب

أيمن أشرف
أيمن أشرف

انتقد أحمد حسام ميدو، هجوم شقيق أيمن أشرف لاعب الأهلي، على مارسيل كولر مدرب الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أكثر ثنائي عجبني في الأهلي من خلال تطور العقلية، حسين الشحات وحمدي فتحي". 


وأضاف ميدو: "هذه هي العقلية السليمة، أن ترد على الانتقادات في الملعب، وليس عن طريق أخوك أو بوست عبر مواقع التواصل الاجتماعي". 


واختتم: "لازم يكون عندك رد في الملعب، والسوشيال ميديا بقت زي المشاركات الإعلامية لازم يكون استخدامها على المستوى الرياضي بإذن من النادي".

ميدو أيمن أشرف الأهلى كولر حمدي فتحي

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