ميدو عن هجوم شقيق أيمن أشرف على كولر: الرد يكون في الملعب

انتقد أحمد حسام ميدو، هجوم شقيق أيمن أشرف لاعب الأهلي، على مارسيل كولر مدرب الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أكثر ثنائي عجبني في الأهلي من خلال تطور العقلية، حسين الشحات وحمدي فتحي".



وأضاف ميدو: "هذه هي العقلية السليمة، أن ترد على الانتقادات في الملعب، وليس عن طريق أخوك أو بوست عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



واختتم: "لازم يكون عندك رد في الملعب، والسوشيال ميديا بقت زي المشاركات الإعلامية لازم يكون استخدامها على المستوى الرياضي بإذن من النادي".