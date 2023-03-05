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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يوسف القعيد يروي موقفا جمع عبد الناصر ونجيب محفوظ

صدى البلد

كشف الأديب يوسف القعيد، عن  تفاصيل موقف جمع بين نجيب محفوظ وجمال عبد الناصر.

وقال خلال حواره ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب بقناة ام بي سي مصر،،:" خلال افتتاح مبنى الأهرام جاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكي يفتتح المبني وكان هيكل يقدم المثقفون إلى جمال عبد الناصر»، مضيفًا:" جمال عبد الناصر صافح نجيب محفوظ وقال له ازيك يا أستاذ نجيب ومن فترة مش بقرأ لك حاجة جديدة ليه.

وأضاف: "في ذلك الوقت تدخل هيكل ورد على جمال عبد الناصر قائلا في نهاية الأسبوع سوف تقرأ له شيء يودي في داهية.

وأشار إلى أن المثقفين العرب كانوا يأتون لمصر في فترة الستينيات القرن الماضي لأننا كانت هناك حالة ثقافية كبيرة وحركة نقدية عظيمة، وجميع الكتاب والأدباء العرب ينشرون أعملهم في مصر".

وتابع:لابد من نشر الثقافة لأن العقل الذي يقرأ رواية أو يشاهد فيلم سينما أو يستمع إلى أغنية أو الذي يسهر لمشاهدة مسرحية لا يمكن أن يتطرف حتى لو خرج له سيد قطب من القبر.
 

نجيب محفوظ سيد قطب جمال عبد الناصر عمرو أديب برنامج الحكاية ام بي سي مصر

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