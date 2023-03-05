على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

تباينت أسعار السلع اليوم الأحد 5-3-2023، وسجلت أسعار الدواجن تراجعا بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد، واستقرت كل من أسعار البيض واللحوم وتباينت أسعار الخضراوات والفاكهة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري اليوم الاحد 5 مارس 2023، أسعار الدواجن والبيض اليوم وأسعار اللحوم اليوم إلى جانب أسعار الخضراوات اليوم ضمن نشرته الخدمية.

عاودت أسعار الدواجن اليوم التراجع بداية تعاملات اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري والموافق 5-3-2023، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 90 جنيها.

سعر الدواجن اليوم

وتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم بين ٧١ و٧٣ جنيها للكيلو مقارنة بـ ٧٥ جنيها للكيلو وذلك لسعر الدواجن بالمزارع.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد بين 80 و83 جنيها للكيلو في الأسواق.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب في الأسواق خلال الأيام الماضية لكن غلب عليها التراجع.

وكانت قد تراجعت أسعار الدواجن الأحد الماضي إلى 64 جنيها في المزرعة ثم ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 73 جنيها، ثم تراجعت إلى مستوى ال 68 جنيها للكيلو في المزرعة، ثم ارتفعت أمس إلى ٧٥ وتراجعت اليوم مرة أخرى .

استقر سعر البيض الأبيض اليوم عند ٩٥ جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو ١٠٥ جنيهات تقريبا للطبق.

ووصل سعر طبق البيض الأحمر إلى ٩٧ جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو ١٠٧ جنيهات.

وسجّل سعر البيض البلدي اليوم ١٠٥ جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو ١١٥ جنيهاً للطبق.

تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 5-3-2023، حيث تراوح سعر السمك البلطي1 بين 53, 56 جنيه للكيلو ليصل إلى المستهلك بنحو 63 جنيها للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وسجل السمك البلطي 2 نحو 52 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و45 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 30 إلى 170 جنيها للكيلو.

ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 120 جنيها للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 20 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

سجل سعر الطماطم اليوم 7 جنيهات في سوق الجملة، والبطاطس من 4 إلى 6 جنيهات، ، وتراوح سعر الكوسة بين 3 إلى 5 جنيهات، في حين تشهد الأسواق توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

سعر البصل اليوم تراوح من 9 الى 16 جنيه وتراوح سعر الفلفل البلدي اليوم بين 10 إلى 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الصوب تراوح بين 10 إلى 12 جنيها، والفلفل الحامي البلدي تراوح بين 9 إلى 11 جنيها، وتراوح سعر الفلفل الألون بين 19 إلى 25 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ “أهلاً رمضان” اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 165 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

كما وفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم

وفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 270 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.