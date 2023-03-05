ملك الحلول.. معلول يسجل 77 هدفا و118 أسيست مع الأهلي والصفاقسي

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره القطن الكاميروني في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي فى شباك القطن الكاميروني محمد شريف وأحمد القندوسي ورأفت خليل.

ترتيب الأهلي فى دورى أبطال إفريقيا

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط فيما يقبع فريق القطن الكاميروني فى المركز الأخير بدون نقاط.

فيما تصدر فريق صن داونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وخلفه الهلال السوداني برصيد 6 نقاط.

أرقام على معلول بقميص الأهلي والصفاقسي

قدم على معلول تمريرتين حاسمتين مع النادي الأهلي ضد القطن الكاميروني وصنع ملك حلول الأهلي علي معلول وصل للأسيست رقم 75 له مع المارد الأحمر.

علي معلول مع الأهلي منذ انتقاله سجل 40 هدفا وصنع 75 أسيست.

على معلول مع النادي الصفاقسي قبل انتقاله للأهلي سجل 37 هدفا و صنع 43 أسيست.

تفاصيل لقاء الأهلي والقطن



بدأ النادي الأهلي اللقاء بضغط هجومي وجبهة النادى الأهلى التى قادها التونسي على معلول شكلت خطورة كبيرة على دفاعات القطن الكاميروني من خلال إرساله الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء وكلفت المنافس استقبال شباكه هدفين.

النادي الأهلي بدأ بتركيز خطف هدفا مبكرا وتحقق له ذلك بعد 55 ثانية عن طريق محمد شريف بعد استغلاله تحرك طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء وخلق مساحات في الخطوط الخلفية للمنافس.

وتعرض محمد هاني إلى العرقلة في الدقيقة الرابعة وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وأرسل على معلول نجم النادي الأهلي كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة السادسة أبعدتها دفاعات فريق القطن الكاميروني.

سدد محمد شريف فى الدقيقة السابعة قذيفة صاروخية تمر إلى جوار مرمى حارس القطن الكاميروني لتضيع فرصة إضافة الهدف الثاني.

وفشل المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة في السيطرة على إحدى الكرات فى منتصف الملعب ما تسبب فى شن القطن الكاميروني هجمة لم تكتمل.

واصل النادي الأهلي السيطرة على منتصف الملعب والضغط على الخطوط الخلفية فى المقابل غابت الفاعلية الهجومية لفريق القطن الكاميروني.

أرسل على معلول كرة في الدقيقة 16 داخل منطقة الجزاء ينجح حارس القطن الكاميروني فى الإمساك بها .

وأضاع فى الدقيقة 27 حمدي فتحي فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس الكاميروني بصعوبة.

ومرر محمد هاني فى الدقيقة 28 كرة داخل منطقة الجزاء فشل محمد شريف فى السيطرة عليها وسددها حمدى فتحى لتمر أعلى عارضة حارس مرمى القطن الكاميروني وتضيع فرصة الهدف الثاني للنادي الأهلي.

ولجأ السويسري مارسيل كولر إلى إجراء تغيير اضطراري بنزول شادي حسين بدلا من محمد شريف بعد تعرض الأخير إلى الإصابة.



سجل أحمد قندوسي هدف الأهلي الثاني فى شباك القطن الكاميروني في الدقيقة 40 بعدما تلقى تمريرة على معلول سددها برأسه في الشباك.

وأحرز رأفت خليل هدف الأهلي الثالث في الوقت بدل الضائع بمرمى القطن الكاميروني من تمريرة استقبلها عن طريق علي معلول داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك.