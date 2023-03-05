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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف| مصر الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد صفقات الشركات الناشئة

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، يتناول التقدم الكبير الذي حققته الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2022.

وأوضح الإنفوجراف ، أن مصر جاءت  على رأس قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة وذلك بنحو 160 صفقة، وفي المرتبة الثانية جاءت الإمارات بنحو 153 صفقة، بينما حلَّت السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 144 صفقة. 


 وقد استطاعت الشركات المصرية جمع تمويل وصل إلى 517 مليون دولار خلال عام 2022، وجاء قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل بنحو 217 مليون دولار.

فيما جاء قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنحو 148 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع النقل واللوجستيات بنحو 62 مليون دولار.

و ارتفع عدد المستثمرين في الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2022 بنسبة 30% ليصل إلى 160 مستثمرًا مقابل 123 مستثمرًا في 2021.

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