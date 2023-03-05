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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لهذا السبب .. توقف برنامج ياسمين عز لمدة أسبوع

ياسمين عز
ياسمين عز

كشفت الإعلامية ياسمين عز،عن توقف برنامج “كلام الناس” المذاع عبر شاشة mbc مصر لمدة أسبوع .

وكتبت ياسمين عز ، عبر حسابها بتطبيق انستجرام:" أجازة أسبوع ولما أرجع أشوف عملتوا ايه مع الفرعون ".

وصدمت الإعلامية ياسمين عز متابعا لبنانيا بعد طلب مساعدتها فى اختيار اسم مولوده.

ونشرت ياسمين عز، تعليقا لمتابع لبنانى طلب مساعدتها فى اختيار اسم مولوده قال :" أنا جايني صبي ع الطريق واسمي رمزي ايش اسمي ابني".

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وردت ياسمين عز عليه قائلة : " هتسمي ابنك (مبلغ) علشان يكون اسمه (مبلغ رمزي) والمدام كل ما تنادي عليه ،، تفتكر انه مبلغ رمزي .. ف ما تطلبش منك فلوس كتير للسبوع،، عارف السبوع ولا مش عارفه ،، عندكم في لبنان سبوع ولا مافيش ؟".

وقامت الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع علي قناة «mbc مصر»، بتغيير كلمات أغنية المطرب أحمد فريد «لو جاي في رجوع انساني»، موضحة أنه في وجودها لا يصح أن تقول حبيبة لحبيبها "انساني"، لأن مثل هذا الكلام يصيبها بالضيق.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامج «كلام الناس» إنها جلست تحضر للأغنية في شكلها الجديد، حيث غيرت من بعض كلماتها؛ لإرضاء الرجال "الفرعون الصغير الكبير" حسب وصفها.

وكشفت ياسمين عز عن مفاجأة لضيف برنامجها المطرب فريد، الذي أعدت له ورقة تحتوي على الكلمات الجديدة للأغنية؛ لإرضاء الفرعون الصغير الكبير، موضحة أنه بذلك يكون هناك نسختين للأغنية نسخة للناس اللي مش عايزين يرجعوا.

وغنى المطرب أحمد فريد الأغنية بكلمات ياسمين عز الجديدة وهي : 

لو جاي في رجوع

بقى جاي تقول نفتح باب لسنين مقفول 

ده أنا لسه بقول في إيديا حلول تنفع ترضيك

بأمارة مين أفضل هنا حتى لسنين

ده كتير على قلبي أتنفس هوا بيطير حواليك

لو جاي في رجوع   ارجع تاني

ده أنا قلبي في بعدك بيعاني  

أرجع ليه ل اللي هواني

أرجع لعينيك

ماتقلبليش في مواجع

حبك ده خلاص بقى راجع

مش لاقي قلبي أنا ف الشارع علشانك أرميه

كملها حبيب قلبك من قلبي ده ليا قريب

مش بقسى عليك سميها إن أنا  بنحاني وأدوب

وانا زي زمان  همشي وارجع لك مهما إن كان

سكًت أنا عقلي وقلبي خلاص بقا كلمته فوق

لو جاي في رجوع   ارجع تاني

ده أنا قلبي في بعدك بيعاني

أرجع ليه ل اللي هواني

أرجع لعينيك

ماتقلبليش في مواجع

حبك ده خلاص بقا راجع

مش لاقي قلبي أنا ف الشارع علشانك أرميه

وأشادت مقدمة البرنامج بصوت المطرب فريد الجميل وطبقات صوته الرائع، وحلفت له " والله انا اللي كاتبها" ، كما عبر فريد عن إعجابه بالمعاني الجديدة التي أضافتها ياسمين للأغنية.

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