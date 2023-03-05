عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا لمشروع القانون ..

بعد واقعة مدير البنك .. سجن لا يقل عن 10 سنوات لحيازة الحيوانات الخطرة في هذه الحالات

كلاب خطرة
كلاب خطرة

في واقعة ليست الأولى من نوعها ..افترس كلب “ بيتبول” تمتلكه مذيعة شهيرة مدير بنك بأحد الأحياء الراقية، مما أسفر عن حدوث إصابات بالغة تكاد أن تكون عاهة مستديمة في جسده، ليرقد في غرف الرعاية الصحية بين الحياة والموت .

و يعد “ كلب البيتبول” أحد الأنواع الشهيرة بقوتها وشراستها ولديها القدرة على الفتك بالأشخاص في غضون دقائق، فعدم التحكم والسيطرة على كلب من هذا النوع، من شأنها أن ينتج عنها خسائر بشرية فادحة، كما يقال أن “ البيتبول ” من الأنواع المحظور تداولها واستيرادها.

وتعد هذه الواقعة جرس إنذار يشير إلى أهمية وضع ضوابط منظمة لحيازة الحيوانات الخطرة من الكلاب وغيرها، خاصة وأنها تمثل خطراجسيما على حياة الكثيرين ممن لديهم الخوف والرهبة من رؤية كلب وتحديدا الأطفال.

 

مشروع قانون ينظم اقتناء الكلاب الخطرة 

 

وفي هذا الصدد ناقش مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، هذه الإشكالية من خلال عدة ضوابط وضعها لتأمين حياة حائزي هذه الحيوانات وأيضا المواطنين بشكل عام، في ظل تعدد استخدامات هذه الحيوانات سواء كانت حراسة أو ترفيه.

سكان دار السلام يشكون من انتشار الكلاب الضالة

سكان الصالحية الجديدة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أبرز ملامح مشروع القانون 


ونصت المادة (10) علي أن يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وأشارت المادة (13) إلي إنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها،وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.


وعاقبت المادة (17) بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

 

عقوبة التسبب في إيذاء شخص 

 

فيما نصت المادة( 244) في قانون العقوبات، فأنه في حال تسبب أي حيوان مفترس بإيذاء شخص آخر نتيجة إهمال صاحبه، فإن مقتنيه يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو إحداهما، وتصل الغرامة إلى 300 ألف جنيه في حال إحداث عاهة مستديمة للشخص.

 

 

الكلاب الكلاب الخطرة اقتناء الكلاب الخطرة كلب البيتبول مذيعة شهيرة الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

موضوعات متعلقة

وحشية .. 3 كلاب تمزق مسنًا أمام المارة في بريطانيا | صور

كلاب ضالة تخطف صبيا في الأردن..تفاصيل

ترشيحاتنا

جولة مفاجئة لوزير الصحة بمدينة السلام..مخالفات بالجملة ما بين غيابات وإه‍مال وعشوائية

الشرطة الباكستانية تفشل في القبض على عمران خان رئيس الوزراء الأسبق..تفاصيل

روسيا تفاجئ الجميع بطائرة ليلية بدون طيار.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين في واقعة منصة هوج بول.. تفاصيل

فضائل شهر شعبان.. إليك أهم حدث وقع في هذا الشهر العظيم

بعد واقعة مدير البنك .. سجن لا يقل عن 10 سنوات لحيازة الحيوانات الخطرة في هذه الحالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير كفتة الحاتي بوصفة اقتصادية

بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب وهل تختلف حسب النوع؟

نشرة المرأة والصحة| أطعمة لا تتجاهل تناولها قبل العلاقة الزوجية.. من الأجمل رانيا يوسف أم نجمة هوليوود؟

عملوله ضريح.. أول مزار لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد| شاهد

فيديو

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ