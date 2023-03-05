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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعليمات خاصة من فيريرا لـ روقا وشلبي

صدى البلد

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح الثنائي مصطفى شلبي ومحمد أشرف روقا لاعبا الفريق،  تعليمات فنية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الأحد  على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة.

وقام "فيريرا" بمنح كل لاعب منهما تعليمات فنية وتكتيكية خاصه بمركزه بجانب بعض المهام الإضافية داخل الملعب استعدادا للقاء المرتقب.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

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