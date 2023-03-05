فتاة بعد مقتل خالها بـ10 طعنات: يارب يكون مات من أول واحدة

كشفت أسرة شاب يدعى "أيمن عابد" دفع حياته ثمنًا لجنون زوج خطيبته السابقة بطريقة شيطانية لا تصدق، بغرض الانتقام منه، بعد أن وضع خطة شيطانية لاستدراجه والتخلص منه بإحدى الوحدات السكنية في منطقة حدائق حلوان.



وقالت ابنة شقيقة الضحية خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج “تفاصيل” على قناة “صدى البلد 2”، إنّ المجني عليه تلقى اتصالا من سيدة تطلب منه معاينة بعض الأعمال في منزلها، فذهب إليها صائما لأنه يصوم يومي الاثنين والخميس، لكنه لم يعد مرة أخرى.

وأضافت أن أسرته كانت تنتظر عودته ولكن طال وقت غيابه اتصلت به الأسرة لكن هاتفه كان مغلقا، وبعد رحلة من البحث فشلت العائلة في العثور عليه وأبلغت إغاثة الطريق، ومن ثمّ اتصلت بالشرطة التي تحركت على الفور.

الشرطة

وتابعت أنّ الشرطة اتصلت بأسرة أيمن لجمع بعض المعلومات، ولكن بعد ساعات قليلة تلقت الأسرة رسالة هاتفية من رقم "أيمن" تساومها على مبلغ مالي قدره مليون جنيه، بدعوى أنّ الضحية نصب على مُرسل الرسالة في المبلغ من خلال تجارة الآثار، لكن لم تمض ساعات وتلقت العائلة خبر الوفاة.

وأوضحت أنّ الجاني ظن أن المجني عليه على علاقة بزوجته فخطط للتخلص منه بإحدى الوحدات السكنية حيث أن المجنى عليه قد سبق له خطبة زوجة قاتله لكنه انفصل عنها قبل زواجها.

وأشارت إلى أن الجاني استدرج الضحية إلى الشقة المذكورة انهال عليه المتهم بالطعنات وقطع جثته إلى أجزاء ووزعها على 7 أكياس ثمّ وضعها على الكورنيش بالقرب من منزله.

وختمت حديثها باكية:" يا رب يكون مات من أول طعنة ومحسش بباقى الطعنات أو تقطيع جسمه".