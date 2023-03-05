عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بقنا تناقش مستقبل مشاركة المحاميات في صناعة القرار

مبادرة المحاميات
مبادرة المحاميات المصريات

نظمت مؤسسة "مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة"، برئاسة هبه عادل المحامية بالنقض، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حلقة نقاشية حول "مستقبل مشاركة المحاميات في صناعة القرار بين المعوقات والفرص"، والتي أقيمت بمعسكر قنا الدائم، اليوم الأحد.

جاء ذلك بحضور عبدالمجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وأمين الصندوق، وأحمد العيادى، نقيب محامين قنا، وفوزي أبوحديد، عضو نقابة بندر قنا، وعبدالناصر فارس، عضو نقابة قفط، وأحمد كامل، عضو نقابة قوص، وقاسم عبدالعطى، عضو نقابه دشنا.

وتحدث في اللقاء عبدالرحمن أبوزكير، نائب مدير تحرير جريدة المساء ومدير مكتب الجريدة بمحافظة قنا وأمين مساعد محافظة قنا لشئون الإعلام بحزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ بنموذج محاكاة الحياة السياسية، وأمل بدوي السيد المحامية بالنقض، وقام بتنسيق اللقاء وإدارة الحوار مروة عبدالرحيم حسين، المحامية بالاستئناف، وبحضور عدد من المحاميات من كافة النقابات الجزئية بالمحافظة.

بعد إعادة تأهيلها.. محافظ قنا يفتتح المدرسة الثانوية المعمارية الزخرفية العسكرية

إحالة أوراق المتهمين بقتل موظف ونجله وصاحب مقهى بنجع حمادي للمفتي


و أكد أبوزكير ، أن صناعة القرار واتخاذ القرار يؤديان إلى غرض واحد وهو الوصول إلى أفضل الحلول، مشيرا الى أن عملية صناعة القرار هي عملية ديناميكية تفاعلية تمر بعدة مراحل قبل اتخاذ القرار، هذه المراحل تشمل: تحديد وتعريف المشكلة أو الموقف، وجمع البيانات والمعلومات، وتحليل هذه البيانات والمعلومات، وطرح الحلول والبدائل المتاحة لعلاج وحل المشكلة أو الموقف، وتقييم كل بديل ومعرفة عواقبه.

وأوضح أبوذكير، بأن اتخاذ القرار، هو الخلاصة التي يتوصل إليها صانع القرار ويعكس اختيار الحل الأمثل بين مجموعة من البدائل، مشيرا إلى أن صناعة القرار تسبق اتخاذه، وأنهما مكملان لبعضهما ولا يستقيم أحدهما دون الآخر.

واستعرض  أبوذكير، الفرص والتحديات، مشيرا إلى أن المحاميات بقدرتهن في عقد حلف سلام بين قسوة القانون ورحمة الأنثى، قادرات على تحويل التحديات إلى فرص بحكم مهنتهن الشاقة، لافتا إلى أن هناك نماذج حققت نجاحا في مواقع ولجان نقابية ومنها فوز محامية بمقعد مركز قنا في انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، وهذا يؤكد قدرة المرأة على تجاوز التحالفات الانتخابية والطبيعة القبلية التى أحيانا تقف حجر عثرة أمام نجاح المرأة سواء في الانتخابات أو في ممارسة العمل العام، مؤكداً أهمية أن تمارس المحامية نشاطاً واسعا في العمل العام والنقابي حتي تستطيع أن تقدم نفسها بنشاطها ومجهودها، ولا تجد نفسها حديثة عهد بهذا العمل إذا قررت المنافسة مستقبلا.

وقال أبوذكير، إن هناك تحديات ربما تواجه المحامية، وعليها أن تعمل على تخطيها إذا ما أرادت خوض غمار العمل النقابي أو العمل العام؛ منها العوامل الاقتصادية، وعوامل متصلة بالمجتمع والثقافة السائدة فيه، وهذا يتطلب تثقيف وتوعية ديموقراطية تبدأ منذ التنشئة الأولى بهدف تغيير النظرة النمطية لدور وقدرات المرأة في صنع القرار، ومن ثم تقبلها في الحقل العام.

 

مبادرة المحاميات المصريات


وأشار أبوزكير، إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في الوقت الحالي في ظل اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمرأة وتمكينها في كافة المجالات، حيث حصلت المرأة على ١٦٣ مقعداً في مجلس النواب، و ٢٠ مقعد في مجلس الشيوخ الذي شهد اختيار سيدة في منصب وكيل المجلس، بجانب تعيينها وزيرة ومحافظ ونائب وزير ونائب محافظ، وقاضية، إلى غير ذلك من المواقع القيادية، وهو إنجاز كبير تحقق للمرأة المصرية في الجمهورية الجديدة.

 

مبادرة المحاميات المصريات


فيما تحدثت أمل بدوي السيد، المحامية بالنقض، عن كفاح المرأة المصرية على مر التاريخ، وكيف أثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسئولية وإثبات نفسها فى مختلف المجالات، حتى أصبح يوم 16 مارس من كل عام "يوم المرأة المصرية".


وأشارت بدوى، إلى أن اختيار يوم 16 مارس من كل عام ليكون يوما للمرأة المصرية، للاحتفاء بنضالها على مر التاريخ، يرجع لعدة أسباب، تعود بدايتها لثورة المرأة المصرية فى يوم 16 مارس 1919 ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، بعد استشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية ضحت بحياتها من أجل الوطن، مثمنة الدعم الذي تحظى به المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حققت مكاسب عديدة لم تحظى بها من قبل.

مبادرة المحاميات المصريات
مبادرة المحاميات المصريات

 

قنا مستقبل مشاركة المحاميات صناعة القرار معسكر قنا الدائم المحاميات المصريات حقوق المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

أسامة نبيه يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

بشائر رمضان تتوالى|5 هدايا من الرئيس للمصريين.. ومفاجأة سارة في أسعار الفراخ والياميش

موضوعات متعلقة

زوج ربة منزل بقنا: الطبيب وقف متفرجاً بعدما عالجها بشكل خاطئ

وزير الأوقاف: فتح المساجد للتهجد والاعتكاف طوال أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب مملكة تونجا

ليست الصين.. نائب أمريكي يكشف عن مفاجأة حول أصل فيروس كورونا

رسميا .. خروج مسلسل بطن الحوت لـ محمد فراج من موسم رمضان

لغز فيديو مدته 140 ثانية عن بيع ممبار وفشة الحمير

نوران جوهر وهانيا الحمامي تتأهلان لنصف نهائي بطولة بلاك بول للإسكواش 2023

ليست المرة الأولي.. كلب زوج المذيعة أميرة شنب دائم مهاجمة الجيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفستاتين مثيرة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

أميرة فتحى تثير ضجة من مهرجان أسوان بعد غياب طويل

بتكبر مع الأطفال.. مفأجاة صادمة عن صناعة ملابس أثارت الجدل.. شاهد

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ