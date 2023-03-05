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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق المتهمين بقتل موظف ونجله وصاحب مقهى بنجع حمادي للمفتي

محكمة نجع حمادى
محكمة نجع حمادى

 

قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا ، بإحالة أوراق المتهمين فى قضية قتل موظف ونجله وصاحب مقهى بنجع حمادي، إلى المفتي لأخذ الرأى الشرعي في اعدامهم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبوالمعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.

 

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ترجع وقائع القضية لشهر أبريل 2021، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد مقتل الهوارى نظير عبد العاطى40عاماً، موظف بالكهرباء ونجله عمار16 عاماً، و عبدالرشيد شعبان محمد 47 عاماً، صاحب مقهى، بطلقات نارية على أيدى لصوص مجهولين بأولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادى.

 

و تبين من التحريات، أن المجني عليهم تصدوا للصوص، أثناء قيامهم بسرقة سيارة، ما دفع اللصوص لإطلاق النيران على المجنى عليهم، وفروا هاربين، و أن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية فى البداية على الطفل، و أثناء محاولة انقاذه من قبل والده تلقى أعيرة نارية أردته قتيلاً ومن بعده صاحب المقهى.

 

و وجهت جهات التحقيق للمتهمين: صلاح.ع.ص، ومحمد.ا.ع، وعلي.م.ا، واسلام.ع.م، تهمة قتل المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق النيران قاصدين قتلهم، فضلاً عن تهمة حيازة سلاح وذخائر.

 

حملت القضية رقم 14448 لسنة 2021 جنايات نجع حمادي، وقيدت برقم 2294 لسنة 2021 كلى قنا إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهم إلى المفتى، و تحددت جلسة مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

 

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