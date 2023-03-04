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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيضات 30%.. وزير التنمية المحلية والداودي يفتتحان معارض أهلا رمضان بقوص وقنا

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان بمدينة قنا

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، معارض"أهلا رمضان"لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 % إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق، بقرية خزام التابعة لمركز قوص، وفي ميدان الساعة بوسط مدينة قنا ، ضمن سلسة أهلا رمضان التي تم تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة بحضور  الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.

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وقام وزير التنمية المحلية، ومحافظ قنا بجولة لمتابعة أسعار المعارض وجودة السلع والمنتجات المعروضة والتي تتنوع وتضم كافة السلع الأساسية للمواطنين من الزيت والسكر والارز واللحوم وغيرها من السلع الضرورية قبل شهر رمضان المبارك.

 

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجودة المنتجات المعروضة داخل المعارض وشدد علي ضرورة  الالتزام بالأسعار المعلنة علي السلع بكافة أجنحة المعارض مع أهمية مواصلة الجهود و استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمعارض الثابتة والمتحركة  لإحكام السيطرة على الأسعار ومنع حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

وأوضح محافظ قنا ، بأنه تم إنشاء 10 معارض " أهلا رمضان" بمراكز المحافظة لمحاربة الغلاء وبيع جميع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها في الأسواق، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتوسع في فتح معارض أهلا رمضان للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحقيق الانضباط بها.

وأضاف الداودى، بأن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال 766 منفذ بيع بواقع 15 منفذا لمشروعات الأمن الغذائي التابعة لمحافظة قنا و48 منفذ أمن غذائي بمراكز المدن و10 معارض أهلا رمضان و16 منفذا ثابتا و4 متحرك تابعة لجهاز أمان و13 منفذا ثابتا و9 متحركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية و26 منفذا ثابتا و9 متحركة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة و481 منفذا تابعة لجمعيتي و123 منفذا للجمعيات الاستهلاكية و12 للمجمعات الاستهلاكية.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضي، والتجهيزات اللازمة لإقامة المعارض لتشجيع كبار التجار على بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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قنا معرض اهلا رمضان وزير التنمية المحلية أسعار مخفضة قوص خزام حياة كريمة

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