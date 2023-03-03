قنا.. انهيار 5 منازل في قريتي عزبة نقيب والصياد مركز نجع حمادي

شهدت قريتا عزبة نقيب والصياد الواقعتين بنطاق مركز نجع حمادى شمال قنا ، انهيار ٥ منازل، دون وقوع أى ضحايا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انهيار 4 منازل بقرية الصياد، و منزل بقرية عزبة نقيب، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

انتقل عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى موقع البلاغين، وجاري إزالة الأنقاض، وفحص أسباب انهيار المنازل، وجرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.



وتبين من المعاينة الأولية للمنازل المنهارة بقرية الصياد، تصدع وانهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين، ومبني بالطوب اللبن والطين، وسبق حصره ضمن المنازل الآيلة للسقوط، وتسبب في تصدع وانهيار المنازل المجاورة، وتم إبلاغ الشؤون الاجتماعية لاتخاذ اللازم.

و جارى معاينة ومتابعة المنزل المنهار بقرية عزبة نقيب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و إعداد التقرير اللازم.