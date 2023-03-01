مصرع شاب في تصادم دراجتين ناريتين بقنا

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم دارجتين ناريتين بطريق قنا نجع حمادى الزراعى.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد مصرع أحمد عصام بكرى 16 عامًا ، مقيم بقرية أولاد نجم، فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بنجع حمادى.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثة الشاب، إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما جرى التحفظ على الدراجتين الناريتين، لحين انتهاء معاينة موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.