عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في تصادم دراجتين ناريتين بقنا

مشرحة
مشرحة

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم دارجتين ناريتين بطريق قنا نجع حمادى الزراعى.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد مصرع أحمد عصام بكرى 16 عامًا ، مقيم بقرية أولاد نجم، فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بنجع حمادى.

 

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا بئر قنا الصحراوي إلى 6 أشخاص

الحماية المدنية تنتشل 5 جثث من بئر مياه في صحراء قنا

 

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثة الشاب، إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

فيما جرى التحفظ على الدراجتين الناريتين، لحين انتهاء معاينة موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حادث تصادم مصرع شاب مشرحة مستشفى بهجورة نجع حمادى تصادم دارجتين ناريتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

اهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

خالف التوقعات .. تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الأربعاء

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة جنوب الوادي يقرر صرف مكافأة للعاملين

السجن المؤبد لـ عامل بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقته بقنا

ترشيحاتنا

موبايل iPhone 11 بـ 9000 جنيه فقط

مشروع 30 مليون بيضة.. الكرتونة بـ 95 جنيها وبيع الدجاج بسعر تنافسي| التفاصيل والمكان

35 درجة .. الأرصاد توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن طقس الغد

حسام الديب يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الأمراض المناعية وعلاقتها بالاكتئاب.. ويقدم أبرز النصائح لمن يعانون الأعراض

الأوقاف: إيفاد إمامين وقارئ إلى بريطانيا وأمريكا وألمانيا

الأطباء يحذرون من تريند خطير وقاتل على تيك توك .. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة كولر لمباراة القطن.. ثلاثي أهلاوي لمصالحة الجماهير

لن تصدق .. هندي يعرض كليته للبيع لسبب غير متوقع

تظهر على أسنانك.. علامة تشير إلى إصابتك بمرض خطير في الكبد

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بوصفة اقتصادية

فيديو

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

الجو هيقلب فجأة.. تحذير عاجل بسبب طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ