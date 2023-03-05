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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق الطب الوقائي تجوب شوارع قنا استعدادا للمهرجان المسرحي الدولي

رش الشوارع بقنا
رش الشوارع بقنا

نظمت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة حملة رش وتطهير للشوارع والميادين العامة بمدينة قنا، انطلاقا من حرص وزارة الصحة والسكان علي القضاء علي مسببات الأمراض التى تنتقل للمواطنين عن طريق الحشرات والبعوض، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا.

 

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن المديرية استعدت لإقامة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في دورته السابعة والمذمع عقدة بمحافظة قنا خلال الفترة من ٧ إلي ١٢ مارس الجاري بعمل حملات تطهير ورش للأماكن والميادين العامة والحدائق والمتنزهات وذلك ضد الحشرات التي قد تصيب المواطنين.

 

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وأضاف تاواضروس، بأن المديرية حرِصت علي توفير وسائل الوقاية والحماية المختلفة للمترددين علي المهرجان بالتأكد من الإشتراطات الصحية لسلامة الغذاء ومياه الشرب والتأكد من إلتزام العاملين بمجال الأغذية والمشروبات بالمعايير الصحية السليمة وسحب العينات اللازمة لتحليلها.

رش الشوارع بقنا
رش الشوارع بقنا

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن فريق المديرية حرِص علي التأكد من تعامل الفنادق المستضيفة للمهرجان مع النفايات بطريقة آمنة والتخلص منها بالطرق الصحية المعتمدة.

 

و أشار تاواضروس ، إلى أنه يتم تنفيذ أعمال مكافحة ناقلات الأمراض خارج مناطق إقامة الوفود للمهرجان.

رش الشوارع بقنا
رش الشوارع بقنا
رش الشوارع بقنا
رش الشوارع بقنا

 

قنا وزارة الصحة الطب الوقائي الحشرات إدارة الأمراض المتوطنة مديرية الصحة بـ قنا

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