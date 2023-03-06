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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخرجش بره موضوع الحلقة.. هبة قطب تحرج عمرو أديب على الهواء| شاهد

هبة قطب وعمرو أديب
هبة قطب وعمرو أديب

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا لـ الدكتورة هبة قطب، قائلا: "لو البنت اكتشفت أن الراجل اللي هتتجوزه نرجسي نوقف الجوازة؟".


وردت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائله: "فيه غريزة عند البنى آدميين اسمها الربوبية، كل واحد عايز يبقى رب، وكون أن الشخص يكون درجة ثانية فهذا جهاد رهيب".

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وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية،: "كلمة النرجسية طلعت على ظاهرة النرجس المصرية، وهي ظهرة كانت بتطلع في زمن الفراعنة على ضفاف النيل وكانت تميل وتنظر لنفسها في المياه".

 

وأشارت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية،: "قولا واحد في جميع الكتب التي كتبت عن العلاقات الزوجية أكدت أن العلاقة التي يكون الرجل فيها نرجسي لن تستمر لا محالة، وهذا الرجل ميتعاشرش".

 

متخرجش بره موضوع الحلقة لو سمحت

 

وعلق الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "انتوا دلوقتي وضعتوا فرضية أن أغلب الأزواج المصريين نرجسيين، طب الدنيا ماشيه إزاي ما البيوت مفتوحة والدنيا زي الفل"، لترد "قطب"، قائلة: "فيه ثلثين حالات طلاق بعد أول 5 سنين زواج بتيجي بسبب كده"، ليعقب "أديب"، قائلا: "هو خلاص تلتين حالات الطلاق طلعوا علشان الراجل نرجسي مش علشان الست نكدية مثلا مش علشان مش عارفه تستوعب الرجل"، لترد "قطب"، قائله: "متخرجش بره موضوع الحلقة لو سمحت".
 

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